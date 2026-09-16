SFS Aktie News: SFS steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,1 Prozent auf 134,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'511 Punkten liegt. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 135,40 CHF an. Bei 130,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'555 SFS-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (146,40 CHF) erklomm das Papier am 23.07.2026. Gewinne von 9,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 26,64 Prozent Luft nach unten.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,27 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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