SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere um 04:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 14'495 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,60 CHF. Mit einem Wert von 101,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 7'148 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 128,80 CHF erreichte der Titel am 14.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,78 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,90 CHF am 14.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von SFS wird am 01.03.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.02.2025.

Redaktion finanzen.ch