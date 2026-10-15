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15.10.2026 09:29:00

SFS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SFS

SFS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SFS

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SFS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 137,80 CHF.

SFS
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 137,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte SFS-Aktie bei 136,80 CHF. Bei 140,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 924 SFS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 5,87 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,66 Prozent.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,22 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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