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15.10.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag in Rot

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 139,80 CHF.

SFS
140.36 CHF 0.41%
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Um 16:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 139,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'152 Punkten steht. Bei 136,80 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 140,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'866 SFS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 4,72 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,69 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,22 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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