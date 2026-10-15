SFS Aktie News: SFS am Mittag mit Verlusten

Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 138,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'026 Punkten steht. Die SFS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 136,80 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 140,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'848 SFS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Gewinne von 5,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,78 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,22 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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