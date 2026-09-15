SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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15.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS gibt am Vormittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von SFS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 132,40 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'406 Punkten realisiert. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 132,20 CHF nach. Mit einem Wert von 132,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 273 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,76 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,27 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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