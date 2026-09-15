SFS Aktie News: SFS am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 131,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'451 Punkten liegt. Die SFS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,40 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 132,80 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 6'030 Aktien.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,27 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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