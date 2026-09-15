SFS Aktie News: SFS am Dienstagmittag mit Verlusten

Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 131,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'404 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 130,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'716 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 11,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 24,96 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,27 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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