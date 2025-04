SFS Aktie News: SFS schiebt sich am Nachmittag vor

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 104,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 15'616 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SFS-Aktie bisher bei 104,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'588 SFS-Aktien.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 133,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,41 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 8,35 Prozent wieder erreichen.

Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 17.07.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 21.07.2026.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

