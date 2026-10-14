SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 142,20 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'767 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SFS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 142,20 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,20 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 235 Aktien.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,95 Prozent hinzugewinnen. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 30,87 Prozent Luft nach unten.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,78 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,22 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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