SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Verlusten

Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 134,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'582 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 134,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 205 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,61 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Mit Abgaben von 27,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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