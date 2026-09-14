SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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14.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SFS. Zuletzt ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 133,80 CHF.
Die SFS-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 133,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'598 Punkten steht. Im Tief verlor die SFS-Aktie bis auf 133,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 135,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'273 SFS-Aktien.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,78 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,27 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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