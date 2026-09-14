SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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14.09.2026 12:29:00
SFS Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von SFS
Die Aktie von SFS gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 133,40 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 133,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'624 Punkten notiert. Bei 133,20 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'778 SFS-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 9,75 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 26,31 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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