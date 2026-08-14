SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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14.08.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Freitagvormittag im Aufwind
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 132,40 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 132,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Die SFS-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,60 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 132,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30 SFS-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Gewinne von 10,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,80 CHF.
Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,25 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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