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14.08.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursplus

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von SFS gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 131,80 CHF.

SFS
130.19 CHF -1.21%
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Um 16:28 Uhr wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 131,80 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'266 Punkten steht. Bei 132,60 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 132,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'760 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,08 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,42 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,80 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Am 03.03.2028 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,25 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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