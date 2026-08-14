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14.08.2026 12:29:00

SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Mittag fester

SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Mittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von SFS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 131,80 CHF zu.

SFS
130.19 CHF -1.21%
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Das Papier von SFS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 131,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Kurzfristig markierte die SFS-Aktie bei 132,60 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'643 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 9,97 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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