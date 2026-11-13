|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.11.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS verzeichnet am Freitagvormittag Verluste
Die Aktie von SFS gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SFS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 143,00 CHF abwärts.
Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 143,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 143,00 CHF. Mit einem Wert von 143,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 15 Stück.
Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 2,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,26 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,05 CHF je SFS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
13.11.26
|SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SFS Aktie News: SFS verzeichnet am Freitagvormittag Verluste (finanzen.ch)
|
11.11.26
|SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SFS von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
20.10.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
SFS am 13.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.