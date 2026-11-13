SFS Aktie News: SFS verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 143,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'211 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 143,00 CHF. Mit einem Wert von 143,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 15 Stück.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 2,38 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 31,26 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,05 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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