SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Aufschlag

Das Papier von SFS konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 144,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'236 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 145,20 CHF zu. Bei 143,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'259 Stück gehandelt.

Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,10 Prozent. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,11 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 CHF je SFS-Aktie.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,05 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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