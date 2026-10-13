SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Das Papier von SFS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 139,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'835 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 139,40 CHF zu. Bei 137,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 103 SFS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 5,02 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 29,48 Prozent Luft nach unten.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 7,22 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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