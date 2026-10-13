SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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13.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Dienstagnachmittag stärker
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 140,80 CHF.
Das Papier von SFS legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 140,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'732 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die SFS-Aktie legte bis auf 141,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 137,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'718 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 30,18 Prozent wieder erreichen.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,22 CHF je SFS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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