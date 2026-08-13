SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.08.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Donnerstagvormittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SFS. Zuletzt ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 131,80 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 131,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'421 Punkten steht. Die SFS-Aktie legte bis auf 133,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 133,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 267 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,08 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 CHF belaufen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,31 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus
SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
13.08.26
|SFS Aktie News: SFS stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
13.08.26
|SFS Aktie News: SFS am Donnerstagvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
04.08.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
28.07.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SFS von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel: Letztendlich Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
24.07.26
|Handel in Zürich: So performt der SPI am Nachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SFS am 13.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag überwiegend schwächer. Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen.