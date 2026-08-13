SFS Aktie News: SFS am Donnerstagvormittag im Plus

Um 09:28 Uhr sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 131,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'421 Punkten steht. Die SFS-Aktie legte bis auf 133,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 133,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 267 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,08 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,31 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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