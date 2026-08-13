SFS Aktie News: SFS stabilisiert sich am Donnerstagnachmittag

Im SIX SX-Handel kam die SFS-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 131,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'472 Punkten steht. Bei 133,00 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 131,00 CHF aus. Mit einem Wert von 133,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'893 SFS-Aktien den Besitzer.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,25 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 33,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 CHF belaufen.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,31 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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