SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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13.08.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Donnerstagmittag fester
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 131,80 CHF zu.
Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 131,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'446 Punkten steht. Bei 133,00 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 133,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'310 SFS-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 25,42 Prozent sinken.
SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,80 CHF belaufen.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,31 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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