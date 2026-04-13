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13.04.2026 09:29:00

SFS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SFS

SFS Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von SFS

Die Aktie von SFS gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 122,00 CHF ab.

SFS
121.32 CHF -1.63%
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Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 122,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'385 Punkten steht. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 121,00 CHF. Bei 121,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 683 SFS-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 128,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,08 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,43 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,69 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die SFS-Bilanz für Q2 2026 wird am 23.07.2026 erwartet. Am 20.07.2027 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,91 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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