SFS Aktie News: SFS tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 119,80 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 16'952 Punkten steht. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 118,60 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 119,60 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 10'729 Aktien.

Am 02.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 133,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Am 20.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 108,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,86 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 17.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 21.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,57 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

