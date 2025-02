SFS Aktie News: SFS am Nachmittag im Plus

Das Papier von SFS konnte um 04:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 117,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'129 Punkten notiert. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 117,40 CHF. Bei 117,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 10'228 SFS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,80 CHF) erklomm das Papier am 02.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 14,36 Prozent zulegen. Bei 106,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,23 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,66 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2023.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte SFS am 07.03.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 06.03.2026.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,90 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch