SFS Aktie News: SFS wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Die SFS-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 144,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'274 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 144,00 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 145,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'985 SFS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 1,39 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 46,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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