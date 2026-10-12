SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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12.10.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS gewinnt am Montagvormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SFS. Zuletzt sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 139,20 CHF zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 139,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'634 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die SFS-Aktie bei 139,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 139,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 101 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,17 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Mit einem Kursverlust von 29,38 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,22 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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