SFS Aktie News: SFS am Vormittag nahezu unbewegt

Zum Vortag unverändert notierte die SFS-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 132,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'466 Punkten steht. Die SFS-Aktie legte bis auf 133,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 132,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 133,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 340 SFS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 34,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,80 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,31 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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