Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’449 -0.9%  SPI 20’371 -0.7%  Dow 53’813 0.0%  DAX 26’331 -0.2%  Euro 0.9375 0.2%  EStoxx50 6’534 -0.3%  Gold 4’401 0.7%  Bitcoin 51’593 0.1%  Dollar 0.8135 0.3%  Öl 88.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
On113454047UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Spektakulärer Ertragsbericht: Nebius-Aktie klettert nach Umsatz-Explosion zweistellig
Tether: Hätte sich ein Investment von vor 1 Jahr bezahlt gemacht?
Wie viel Verlust eine Investition in Dogecoin von vor 3 Jahren bedeutet hätte
BlackRock, Coinbase und Strategy: Diese Allianz will Bitcoin quantensicher machen
Diversifikation im ETF-Portfolio: Wann erreicht man die Effizienzgrenze nach Markowitz?
Suche...

SFS Aktie 23922930 / CH0239229302

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.08.2026 09:29:00

SFS Aktie News: SFS am Vormittag nahezu unbewegt

SFS Aktie News: SFS am Vormittag nahezu unbewegt

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von SFS. Zum Vortag unverändert notierte die SFS-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 132,20 CHF.

SFS
129.73 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

Zum Vortag unverändert notierte die SFS-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 132,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 20'466 Punkten steht. Die SFS-Aktie legte bis auf 133,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 132,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 133,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 340 SFS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 34,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,80 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,31 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus

SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus

Adval Tech-Aktie Übernahme des Tiefziehgeschäfts von SFS

In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SFS AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten