SFS Aktie News: SFS verbilligt sich am Mittwochnachmittag

Die SFS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 131,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'386 Punkten steht. Im Tief verlor die SFS-Aktie bis auf 130,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 133,00 CHF. Bisher wurden heute 7'703 SFS-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 10,52 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 24,96 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,31 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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