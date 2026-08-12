SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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12.08.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS tendiert am Mittwochmittag schwächer
Die Aktie von SFS gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 130,80 CHF.
Um 12:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 130,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'408 Punkten steht. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 130,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 133,00 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'680 Stück gehandelt.
Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.
Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,31 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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