SFS Aktie News: SFS zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Die SFS-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 144,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 21'166 Punkten notiert. Bei 144,80 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 143,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 473 SFS-Aktien gehandelt.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,08 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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