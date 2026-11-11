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11.11.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Mittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SFS. Zuletzt stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 144,20 CHF.
Das Papier von SFS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 144,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'103 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 13'749 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,83 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu SFS AG
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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SFS am 11.11.2026
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