SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Mittag

Das Papier von SFS legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 144,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'103 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 143,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 13'749 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Gewinne von 1,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,83 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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