SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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11.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS wird am Freitagvormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SFS. Das Papier von SFS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 134,00 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 134,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 8,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,64 Prozent.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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