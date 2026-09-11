SFS Aktie News: SFS zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 135,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie legte bis auf 136,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 134,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'692 SFS-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 27,51 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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