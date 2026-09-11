SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von SFS. Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 135,60 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 135,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie legte bis auf 136,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 134,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'692 SFS-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,96 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 27,51 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.
Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus
SFS-Aktie gefragt: Konzern übernimmt Heartland und baut Präsenz in US-Luftfahrtmarkt aus
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
16:29
|SFS Aktie News: SFS zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
12:29
|SFS Aktie News: SFS am Freitagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
09:29
|SFS Aktie News: SFS wird am Freitagvormittag ausgebremst (finanzen.ch)
|
08.09.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SFS-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Anleihe: SFS nimmt 250 Mio Fr. bis 2033 auf (AWP)
|
01.09.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow stärker -- SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.