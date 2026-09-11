SFS Aktie News: SFS am Freitagmittag im Plus

Das Papier von SFS konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 135,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'519 Punkten tendiert. Bei 136,00 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 134,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5'749 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF. Gewinne von 8,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 98,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 CHF belaufen.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,27 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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