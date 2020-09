SFS-Aktie aktuell: SFS steigt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt der Anteilsschein von SFS. Zuletzt ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0.7 Prozent auf 87.10 CHF.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 4.42 CHF je SFS-Aktie.

Die SFS Group AG ist in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Befestigungssystemen, Präzisionsformteilen und Baugruppen wie auch kundenspezifischen Logistiklösungen tätig. Die Geschäftssegmente des Konzerns sind in Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics strukturiert. Zum Konzern gehören die Marken SFS intec, GESIPA, Unisteel, Tegra Medical und SFS unimarket. Mit der strategischen Partnerschaft und Beteiligung von 51% an der HECO (Ludwig Hettich GmbH & Co. KG) verstärkt die SFS ihre Marktposition im Bereich Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau. Der Kundenkreis der SFS umfasst Unternehmen der Automobil-, Bau-, Beschläge-, Elektro-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie der Medizinaltechnik. Die SFS Group AG unterhält über 80 Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien und hat ihren Hauptsitz in Heerbrugg, Schweiz.

