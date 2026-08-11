SFS Aktie News: SFS am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 131,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'610 Punkten steht. Bei 130,80 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,60 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 2'175 Aktien.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,76 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,80 CHF je SFS-Aktie.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,31 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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