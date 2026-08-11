SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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11.08.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SFS. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 132,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'571 Punkten steht. Bei 132,60 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,60 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'594 SFS-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SFS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 25,53 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,80 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.
Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,31 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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