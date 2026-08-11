SFS Aktie News: SFS tendiert am Dienstagmittag südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 131,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'535 Punkten liegt. Bei 130,80 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 131,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'187 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,42 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 25,19 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,80 CHF aus.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,31 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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