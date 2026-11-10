SFS Aktie News: SFS legt am Vormittag zu

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 144,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'158 Punkten tendiert. Bei 144,00 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 143,20 CHF. Zuletzt wechselten 385 SFS-Aktien den Besitzer.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 31,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,08 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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