SFS Aktie News: SFS am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 144,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 21'142 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 144,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 143,20 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'329 SFS-Aktien.

Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Gewinne von 1,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 46,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,08 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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