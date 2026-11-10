SFS Aktie News: SFS tendiert am Mittag fester

Die SFS-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 143,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'172 Punkten steht. Die SFS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,40 CHF aus. Bei 143,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'415 SFS-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 1,81 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 98,30 CHF am 21.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus