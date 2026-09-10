SFS Aktie News: SFS am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 135,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'553 Punkten steht. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 135,00 CHF nach. Bei 135,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 160 Stück gehandelt.

Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 7,65 Prozent niedriger. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 27,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,27 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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