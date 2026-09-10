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10.09.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SFS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 134,80 CHF abwärts.

SFS
135.19 CHF 0.37%
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Die SFS-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 134,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'435 Punkten liegt. Bei 134,40 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 135,60 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'826 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. 8,61 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit Abgaben von 27,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,27 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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