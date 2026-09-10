SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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10.09.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Donnerstagmittag in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 135,40 CHF abwärts.
Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 135,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 135,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 135,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 838 SFS-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 CHF.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,27 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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