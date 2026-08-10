SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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10.08.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Verlusten
Die Aktie von SFS gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 133,80 CHF.
Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 133,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'537 Punkten steht. Im Tief verlor die SFS-Aktie bis auf 133,80 CHF. Bei 134,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 246 SFS-Aktien.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,42 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 26,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,80 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,31 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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