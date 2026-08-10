SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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10.08.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS fällt am Nachmittag
Die Aktie von SFS gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SFS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 131,80 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 131,80 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'505 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die SFS-Aktie bis auf 131,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 134,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 9'520 Stück.
Am 23.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,08 Prozent hinzugewinnen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie.
Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,80 CHF je Aktie ausschütten.
Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,31 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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