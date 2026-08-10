SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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10.08.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Montagmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 133,20 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 133,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'540 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 133,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 134,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'762 SFS-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 9,91 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 35,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,31 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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