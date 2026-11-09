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09.11.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag freundlich
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von SFS. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 140,80 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 140,80 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'813 Punkten tendiert. Die SFS-Aktie legte bis auf 140,80 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 140,00 CHF. Bisher wurden heute 293 SFS-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,98 Prozent. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 43,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,78 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,08 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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